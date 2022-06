Krimpen aan den IJssel heeft college rond: tweemaal Leefbaar, één keer SGP en één CDA-wethouder

Ruuds (41) depressie duurde jaren, maar nu is zijn 'donkere dame’ getemd (en hij schreef daar een boek over)

Een maand. Meer had Rotterdammer Ruud Boer (41) niet nodig om zijn pelgrimstocht door hulpverlenersland op te tikken. Al twintig jaar lang zoekt hij naar dé manier om zijn depressie het hoofd te bieden. In De Donkere Dame beschrijft hij dat in alle openheid, in de hoop dat anderen er ook iets aan hebben.

