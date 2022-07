Krimpen doet ook aangifte van besmeuren regenboogzebrapad: ‘Dit tolereren we niet’

Eerder al vroegen diverse organisaties, zoals COC Rotterdam, zich af waarom Krimpen zo lang wachtte om de gang naar het politiebureau te maken. ,,We hebben dit weekend al aangegeven dat we dit incident eerst rustig wilden bespreken’’, zegt een woordvoerster. ,,Dat is nu gebeurd en we zullen vandaag nog aangifte doen. Dit soort gedrag tolereren we hier niet.’’