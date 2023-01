Krimpenaar stalkt ex na breuk: ‘Heb niks meer te verliezen, ik ben gewapend’

Oudejaars­nacht in de Krimpener­waard: 21.700 euro schade, één persoon naar Oogzieken­huis

De jaarwisseling in de gemeente Krimpenerwaard is relatief rustig verlopen. Er werd voor naar schatting 21.700 euro schade aangericht, iets meer dan vorig jaar. Eén persoon is bij het afsteken van vuurwerk dusdanig gewond geraakt dat hij naar het Oogziekenhuis in Rotterdam moest worden gebracht.

5 januari