Krimpens eetcafé Plus Breeka gaat sluiten: ‘We hebben hier veel lief en leed gedeeld’

Op woensdagmiddag kondigde het echtpaar via de Facebookpagina van het eetcafé aan dat ze er eind dit jaar mee stoppen. ,,We hebben daar honderden reacties op gehad. Het is werkelijk hartverwarmend’’, zegt Jenny. ,,Je merkt echt dat Breeka een rol in het leven van mensen heeft gespeeld. Van huwelijksfeesten tot aan een borrel na een begrafenis. Mensen hebben hier zo veel lief en leed met elkaar gedeeld.’’