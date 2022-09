Kritiek op dienstreis van Aboutaleb naar Jakarta: ‘Hij is er alwéér niet, dit is te gek voor woorden’

Houd rekening met uitvallen­de busritten door staking, zegt RET: ‘60 procent van chauffeurs heeft andere cao’

Het leek er even op dat RET-reizigers zich geen zorgen hoefden te maken over uitvallende ritten vanwege de ov-stakingen. Maar wie volgende week dinsdag op pad gaat, moet tóch rekening houden met een uitgeklede RET-dienstregeling. ,,Ook bij onze bussen kunnen er ritten uitvallen”, is de boodschap van de vervoerder.

1 september