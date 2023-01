LEES TERUG | Tóch volop vuurwerk, 35 aanhoudin­gen in nieuwjaars­nacht

Vuurwerkverbod of niet: het nieuwe jaar is in Rotterdam en de rest van de regio knallend ingeluid met vuurwerk. Maar niet overal ging het er in de nacht van zaterdag op zondag even feestelijk aan toe. Lees hier ons liveblog van afgelopen nacht en gisteravond terug.

1 januari