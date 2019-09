Kritisch rapport Rekenkamer: Rotterdam lijdt aan ‘bestuurlijke overmoed’

Dat is het weinig rooskleurige beeld dat wordt geschetst in het vandaag verschenen rapport Publieke waarde in de knel. Het is een samenvatting van tientallen onderzoeken die Rekenkamer Rotterdam sinds 2009 heeft uitgevoerd naar het gemeentelijk beleid – meestal als het niet liep zoals verwacht. Een waarschuwend vingertje gaat uit naar Feyenoord City, nog zo’n ambitieus plan in samenwerking met marktpartijen.



Een van de kenmerken van het Rotterdamse beleid wordt omschreven als ‘bestuurlijke overmoed’. Dat wordt deels verklaard door de wederopbouw, waarbij Rotterdam gewend is geraakt aan grote projecten. Ook van invloed is het sinds de jaren 70 gegroeide geloof in de maakbaarheid van de stad – ‘zowel bij colleges met een linkse als een meer rechtse signatuur’. ,,Rotterdam wil graag voorop lopen en altijd is er de grote ambitie om van de verkeerde lijstjes te komen. Uit tien jaar rekenkamerrapporten blijkt echter dat ambities ook een waslijst aan keerzijdes heeft.’’ De onafhankelijke waakhond van de lokale overheid pleit daarom voor ‘bestuurlijke bezinning vooraf’.