Ktsjing! Studiootje van 37 vierkante meter te koop voor kwart miljoen

Het minihuisje wordt aangeboden via de huizenwebsite Funda. Met een vierkante meterprijs van dik 6750 euro is de studio per vierkante meter duurder dan het duurste te koop staande appartement in de stad.



Bij de Coolhaven staat een - nog te bouwen - appartement van 254 vierkante meter te koop voor 1.750.000 euro vrij op naam, wat neerkomt op 6890 euro per vierkante meter. Maar omdat de koper van die stulp de bijkomende kosten niet hoeft op te hoesten, valt de vierkante meterprijs van de Kralingse studio zeer waarschijnlijk hoger uit.



Volgens Funda is de studio aan de Kralingse Plaslaan - een rijksmonument, dus zomaar iets veranderen mag niet - inmiddels onder bod. Dat wil zeggen dat er een serieuze gegadigde is. De toekomstige eigenaar moet rekening houden met een vve-bijdrage van dik 160 euro per maand. Een troost: dat geld valt terug te verdienen door een bedrijfje te beginnen in de studio, want dat mag namelijk.