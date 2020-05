Kuip in gesprek met stad over steun, plan Feyenoord City gaat ‘vooralsnog’ gewoon door

Volgens de woordvoerder van de Kuip gaat de planvorming van Feyenoord City ‘vooralsnog’ gewoon door. ,,We zijn het definitieve ontwerp aan het afronden en hebben de omgevingsvergunning aangevraagd’’, meldt hij. Stadion Feijenoord is opdrachtgever van het project dat Feyenoord een gloednieuw stadion met 63.000 plekken moet opleveren. De financiering is nog niet rond en het ondernemingsplan wordt nog tegen het licht gehouden. In 2022 moet de eerste paal de grond, de oplevering is in 2025.



De PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad zal niet akkoord gaan met een lening aan Stadion Feijenoord, stelt financieel woordvoerder Dennis Tak al bij voorbaat. Zijn stelling is dat de tekorten bij het stadion voor een belangrijk deel zijn ontstaan door de projectkosten van Feyenoord City. ,,De financiering wordt gedaan door Goldman Sachs, met als onderpand het stadion. Als Rotterdam een lening geeft, dan wordt die achtergesteld bij die van Goldman Sachs. Dat is dus het domste wat we kunnen doen. Er gaat geen cent richting de Kuip, zonder dat er wordt afgeschreven op de huidige financiering.’’