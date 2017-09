Kunstcentrum Witte de With wil af van naam 'foute zeeheld'

Kunstcentrum Witte de With in de gelijknamige straat in Rotterdam gaat zijn naam veranderen. Dat maakt de organisatie vandaag bekend . Witte de With was een 'foute zeeheld' en in de huidige tijd kan deze naam niet langer, stelt de organisatie.

Aanleiding voor het besluit is een open brief van een groep kunstenaars, schrijvers, actievoerders en wetenschappers eerder dit jaar met de vraag of een maatschappijkritisch kunstinstituut wel kan opereren onder een besmette naam. Witte Corneliszoon de With (1599-1658) was vlootvoogd van de VOC en daarom betrokken bij koloniale uitbuiting.



Een tekst die sinds enkele maanden te lezen is op de website van het instituut geeft inzicht in de daden van de man die lang als 'zeeheld' te boek stond. Hij verbrandde onder meer 90.000 kruidnagelbomen van boeren op de Molukken om het land minder waard te maken.

Conflict

Kees Weeda, de voorzitter van de Raad van Toezicht, stelt dat het kunstencentrum 'in het licht van recente nationale en globale ontwikkelingen tot de conclusie is gekomen dat de verwijzing naar Witte Corneliszoon de With in de naam en de implicaties daarvan in conflict zijn met de waarden waar het instituut voor staat.”