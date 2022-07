Kunstraad stapt naar rechter om subsidie te behouden: ‘We kunnen ons niet vinden in de stopzetting’

De RKS is het ondersteunend bureau van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC), die onlangs door het Rotterdamse college werd opgeheven. Volgens wethouder Said Kasmi voldeed het adviesorgaan niet meer en is het tijd voor een nieuwe vorm. De RRKC geeft advies over het Rotterdamse cultuurbeleid en over de verdeling van subsidies.

De RKS heeft de voorzieningenrechter nu gevraagd het stopzetten van de subsidie te vernietigen of te schorsen. ,,Zodat er geen onomkeerbare gevolgen ontstaan”, zegt een woordvoerder. ,,We kunnen ons niet vinden in de stopzetting. De Rotterdamse kunst- en cultuursector zijn daar niet mee gediend.”

Pijnlijk besluit

Het besluit zorgde voor veel ophef in de Rotterdamse cultuurwereld. Volgens RRKC-voorzitter Carlos Goncalves is het besluit niet onderbouwd en klopt veel van de kritiek niet. Kasmi kreeg ook stevige kritiek vanuit de gemeenteraad.

De wethouder noemde de opheffing eerder een ‘pijnlijk besluit’, maar zei geen andere optie te zien. Volgens hem zijn de adviezen van de RRKC al jaren onder de maat en is er te veel wrijving tussen de RRKC, de gemeente en de culturele sector. Hij verwijst daarbij ook naar diverse onderzoeken, waarvan de laatste afgelopen jaar werd opgesteld. Kasmi: ,,Alles is geprobeerd om het beter te maken. Dan kan ik dat wel opnieuw proberen, maar ik weet al dat we dan weer hetzelfde gaan zien. Dan besluit ik liever om het op een andere manier te gaan doen.” Hoe dat eruit moet gaan zien, wordt pas na de zomer duidelijk.

