Kunstwerken voor zorgmedewerkers gesloopt na finale: ‘Ik heb hier echt de pest over in’

De beelden staan sinds 18 mei overal in de stad: van het Kruisplein tot aan de Erasmusbrug. Herman Poort (43), initiatiefnemer van deze expositie genaamd Heart Work Heroes, ontving donderdagochtend meerdere berichten op zijn telefoon. Die gingen stuk voor stuk over de vernieling van de hartvormige beelden. Hij stapte gelijk in de auto om de schade te controleren. Acht van de 41 beelden staan er niet meer. ,,Ik heb er echt de pest over in. We kregen zo veel positieve reacties op de beelden en nu gebeurt dit.” Een van de gesloopte beelden is gemaakt door burgemeester Aboutaleb, samen met kinderen uit de wijk Bloemhof in Feijenoord.