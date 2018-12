Kwelgeest van Humeyra liet zich door niemand stoppen

Video Roderick (18) heeft tien man personeel en een Audi Q7

19 december Nog geen maand na zijn 18de verjaardag, afgelopen maart, schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel. Negen maanden later is Roderick van Empel succesvol zakenman met een florerend mediabedrijf, een eigen pand in Bergschenhoek en een Audi Q7 voor de deur. ,,Ik stuur keihard aan op een gezonde cash flow.’’