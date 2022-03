Laat ik eens mild zijn. Karremans is een betere acteur dan Jan Smit

Ook in hoger beroep 18 jaar cel voor Stephan K. voor moord op ex-vrien­din Bianca van Es (29)

Barendrechter Stephan K. heeft vandaag in hoger beroep hetzelfde vonnis gehoord dat hij twee jaar geleden kreeg voor het ombrengen van zijn ex-vriendin: achttien jaar cel. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat K. op 29 november 2018 Bianca van Es (29) heeft omgebracht in haar appartement aan de Luntershoek in de Rotterdamse wijk Zuidwijk.

10 maart