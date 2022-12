Laatste boodschappen vergeten? Deze supermarkten zijn open met kerst

Politie vindt vuurwapens en explosie­ven in woning in Spijkenis­se na anonieme tip

De politie heeft donderdagavond na een anonieme tip meerdere vuurwapens en explosieven in een woning aan de Beethovenstraat in Spijkenisse gevonden. Daarnaast werden in een bedrijfspand materialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden in een hennepkwekerij. Een 43-jarige man is voor beide zaken aangehouden.

22 december