Laatste Rotterdamse terreurverdachte nu ook op vrije voeten

12.000 keurig gesorteer­de joints gevonden in Rotterdam­se woning

11:39 De politie heeft dinsdagochtend een grote hoeveelheid drugs gevonden in een woning aan de Beukelsdijk in Rotterdam. In het huis lagen 12.000 voorgedraaide joints . De drugs waren keurig verpakt in plastic zakjes en waren in zelfgemaakte vakjes gesorteerd. Een 30-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel is aangehouden.