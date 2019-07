Laatste wens zieke Gabrielle (44) komt uit: ‘Ik voel me echt een prinses in deze trouwjurk’

Een luid applaus klinkt als Gabrielle haar voet over de drempel zet van wijkrestaurant Schenkel in Capelle aan den IJssel. Het is geen doorsnee plek voor een bruiloft, maar het is dan ook geen alledaagse trouwerij. In het midden van het zaaltje staat een partytent versierd met rode rozen, eronder twee grote bureaustoelen. Gabrielle ziet er stralend uit in haar witte jurk van kant met een diamanten kroontje in haar haar. ,,Ik voel me echt een prinses. Het is bijzonder om me zo mooi te voelen. Dit is een droom die uitkomt.”