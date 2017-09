Laboratorium TLR voelt zich vergeten door Feyenoord City

Column 'Doodse stilte op Tiengemeten te veel voor deze stadse bleekneus'

11:48 Het miezerde en op de zacht huilende wind na, overheerste de stilte. Voor me, naast me, achter me, zag ik kilometers lang riet, wild gras, modder en water. Ik was alleen op de wereld. Zou me nu iets overkomen, een lelijke glijpartij, plotseling hartfalen of de aanval van een psychokiller, dan was ik verloren. Ze zouden me voorlopig niet vinden.