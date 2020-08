Lading cocaïne ter waarde van 56 miljoen euro onderschept in Rotterdamse haven

Twee mannen gewond bij steekpar­tij na verkeersru­zie op de Zwart Janstraat

8:28 In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee Rotterdammers van 19 en 21 gewond geraakt bij een steekpartij aan de Zwart Janstraat in het Oude Noorden. Zij kregen het na een verkeersruzie aan de stok met een 38-jarige Rotterdammer die op hen instak. Hij kon even later al worden aangehouden, meldt de politie.