Lage opkomst verkiezingen Rotterdam is 'historisch dieptepunt': waarom gingen zo weinig mensen stemmen?

Het is slechts een kaartje, maar het vertelt een verhaal. De ene kant van Rotterdam is grotendeels groen: dit zijn wijken waar de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart boven de 40 procent lag, in een aantal zelfs boven de 50. De andere kant, onder de rivier, is bijna helemaal geel: hier lag de opkomst onder de 30 procent, soms zelfs onder de 20. Zuid bleef thuis.