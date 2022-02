Lagere straffen voor daders Coolsingelrellen dan geëist: aanval met stalen pijp geen poging tot doodslag

‘Met je valentijn door de Rotterdam­se havens varen, dat is dus hartstikke romantisch’

Je kunt een kaartje sturen, een bos rozen geven of ontbijt op bed regelen, maar je kunt je liefje voor Valentijnsdag zondag ook mee uit varen nemen door de havens van de Tweede Maasvlakte. Maar pas op, waarschuwt Marjan van der Marel van Futureland, het informatiecentrum op en over de Tweede Maasvlakte: de kans is groot dat je deze middag óók verliefd wordt op de Rotterdamse haven.

