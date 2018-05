Lana-Remi van G. (29) vrijgesproken stalking gezin ex-voetballer Tomasson

Via haar Instagramaccount met 3.000 volgers en in gesprekken op haar werk gaf Van G. zich uit voor de vriendin en verloofde van de 41-jarige ex-sporter. Ze fabriceerde een foto met Tomasson waarop ze hem kuste. Op haar telefoon had ze nepberichten waarin ze bij PSV-trainer Phillip Cocu informeert of hij een parkeerplaats bij een wedstrijd voor haar en Tomasson kan regelen. In verschillende appberichten naar collega's stelde de Eindhovense dat ze de moeder is van zijn twee zonen, weer zwanger is en met hem op vakantie gaat.