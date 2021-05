Langst zittende gevangene van Nederland is vrij: Loi Wah C. vermoordde heel gezin en krijgt nu gratie

De in 1989 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde Chinees Loi Wah C. (62) is na dertig jaar weer vrij man. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft hem gratie verleend, omdat er volgens hem geen argumenten meer zijn waarop het gratieverzoek zou kunnen worden geweigerd. Onder de voorwaarde dat hij het land zou verlaten is C. vrijgelaten. Hij is inmiddels terug naar China.

C. kreeg levenslang opgelegd voor de moord op Mei Wah Tang (34), eigenaar van een afhaalrestaurant, zijn vrouw (34), hun 5-jarige dochtertje en 6 weken oude baby. De ouders en hun kinderen werden op 11 september 1987 in hun woning aan de Statensingel op gruwelijke wijze van het leven beroofd. De dader takelde zijn slachtoffers met meer dan zestig messtekens toe. C. werkte als kok bij Tang in de keuken. Hij heeft altijd ontkend de moorden te hebben gepleegd. Wel heeft hij ooit aangegeven de werkelijke, onbekende dader te hebben geholpen door de deur van de woning open te doen.

Inhumaan

De naar zijn familie in Hongkong teruggekeerde C. was de langst vastzittende gevangene van Nederland. Het gerechtshof was eerder tot de conclusie gekomen dat het voortzetten van de levenslange gevangenisstraf geen strafrechtelijk doel meer dient en inhumaan is.

C. diende de afgelopen decennia zeven keer een gratieverzoek in. Vorig jaar september kwam het uitzicht op zijn vrijlating een stuk dichterbij. Hij won toen het kort geding tegen de Nederlandse staat over het afgewezen, zesde gratieverzoek. De rechtbank in Den Haag verplichtte demissionair minister Sander Dekker binnen twee maanden een nieuw besluit te nemen. Niettemin wees Dekker het gratieverzoek af, omdat volgens hem na 33 jaar nog steeds sprake kon zijn van vergelding en bescherming van de maatschappij. Volgens C. en zijn advocaat was dat besluit ‘onrechtmatig en ongemotiveerd’.

Nog steeds schuldig

‘Ik kan op dit moment niets anders doen dan gratie verlenen’, meldt demissionair minister Dekker nu in een schriftelijke reactie. ‘De heer C. heeft zeven keer een gratieverzoek ingediend en die hebben we zes keer afgewezen. Zoals de gratiewet voorschrijft heb ik het Openbaar Ministerie en de rechter om advies gevraagd. Zowel de rechter als het Openbaar Ministerie adviseert bij het zevende gratieverzoek aan de heer C. onvoorwaardelijke gratie te verlenen nu er geen argumenten meer zijn om gratie te weigeren. Ik heb de heer C. daarom voorgedragen voor gratie met de voorwaarde dat hij direct het land verlaat. Voorop staat dat gratie de veroordeling niet wegneemt en de dader nog steeds schuldig is bevonden aan de feiten die hij heeft gepleegd. Het vonnis blijft staan.’

