Lars Veldwijk gedreven in concurrentiestrijd bij Sparta

Gouden Pollepel Angelo Betti: Een vertrouwd adres waar dingen blijven zoals ze zijn

12:03 Ooit kon je het aantal goede restaurants in de stad op twee handen tellen. Ook op pizzavlak was het overzichtelijk. Als je vroeg: Waar eet je de beste pizza? Was het antwoord 9 van de 10 keer 'Bij Angelo Betti natuurlijk'.