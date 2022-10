Laten we Bram Peper eren met een mooi voetbalplein

Sparta verliest wéér niet van concurrent: ‘Het zijn heel belangrij­ke weken’

In het Sparta-kamp waren de emoties wisselend na het gelijkspel bij RKC (2-2). Wéér verloor de ploeg niet van een concurrent. En nu komen achtereenvolgens FC Emmen en NEC naar Het Kasteel, al waakt het scorende goudhaantje Arno Verschueren (25) voor al te veel optimisme. ,,We hebben vorig jaar gezien wat er met Heracles is gebeurd.”

