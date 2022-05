Laurenskerk begint pop-upterras om het Grotekerkplein levendiger te maken

Op het Grotekerkplein opent woensdag het nieuwe pop-upterras The Holy Toast. Op het terras kun je genieten van lekkere tosti’s, drankjes en zoetigheden. The Holy Toast is een initiatief van de Laurenskerk om meer levendigheid te creëren op het Grotekerkplein. ,,We hopen hiermee Rotterdammers te trekken die lekker in de zon komen genieten van de rust in hartje centrum.”