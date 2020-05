Laurenskerk speelt Turks lied: ‘Zijn ze soms gehackt?’

VIDEO Bewoners opnieuw zonder elektra en water na waterbal­let in kelder

20:59 De hulpdiensten zijn in de vroege zondagavond in actie gekomen vanwege waterravage in seniorencomplex De Zuiderkroon aan het Vlissingenplein in Rotterdam-Pendrecht. Door een lekkende boiler stond de kelder onder water, was de elektriciteit uitgevallen en dus ook de liften en de verlichting.