Laurenskerk voor één dag Duncan Laurencekerk: Waterloo van ABBA op z'n Gregoriaans

Julia (6) krijgt wisselbo­kaal Deborah Gravens­tijn Classic voor overwinnen van kanker

13:50 In haar roze judopak nam Julia Schrederhof (6) gisteren de wisselbokaal van de vierde editie Deborah Gravenstijn Classic in ontvangst. Julia overwon in 2019 kanker en kreeg daarvoor een groot applaus en de wisselbeker tijdens het grootste judotoernooi voor meisjes in Sporthal De Wilgenring.