Lee Towers (74) wacht op betere tijden: 'Als straks alles voorbij is, staan we sterker dan ooit. Dat geloof ik echt’

Rotterdam­se zanger vindt door overleden vader geschoten jeugdbeel­den terug en gebruikt ze in clip

23 december Bij de Fata Morgana, tijdens de ‘darkride’ in Carnaval Festival en in de rij voor de wildwaterbaan Pirana. Telkens is Rotterdammer Mark Lotterman in beeld. Als 9-jarige manneke die met zijn vader, moeder en zus attractiepark De Efteling bezoekt. Het is de begeleidende video bij Lottermans nieuwste cover Kleine Jongen van André Hazes. De beelden zijn geschoten door zijn vader Roel, die in 1999 plots overleed.