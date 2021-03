Lee Towers is jarig, maar door corona kan hij zijn verjaardag nauwelijks vieren: ‘Man, het is rampzalig!’

Slingers? Ballonnen? Niets van dat alles. Lee Towers wordt vandaag 75 jaar, maar een groot feest in pakweg de Doelen of het Luxor is er niet bij. Corona gooit roet in het eten. Toch gaat de mijlpaal voor de als Leen Huijzer in Bolnes geboren zanger, die in 1946 het levenslicht zag en in 1976 zijn eerste hit scoorde, niet onopgemerkt voorbij. Want ook al woont hij al sinds jaar en dag in Scheveningen: een bekende Rotterdammer is hij met 51 Ahoy-shows op de teller natuurlijk altijd gebleven. Samen met zijn vrouw Laura is Towers tegenwoordig vooral thuis, in een penthouse met uitzicht op zee. Daar wachten ze samen voorzichtig op betere tijden.