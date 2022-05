Lee Towers keert terug naar Rotterdam: ‘Wonen aan het water heeft voorkeur’

Lee Towers werd in 1946 geboren als Leen Huizer in de Ridderkerkse wijk Bolnes, tegen Rotterdam aan. Na de Ambachtsschool werd hij machinebankwerker op de middelgrote scheepswerf Boele in Bolnes. Zijn debuut als zanger maakte Huizer begin jaren ‘60 in het bandje Jumping Dynamites. Zijn versie van het nummer You’ll never walk alone was in 1976 Lee Towers’ eerste grote hit.