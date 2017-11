Lee Towers opnieuw te zien in kinderfilm

Lee Towers maakt zich op voor een comeback in de filmwereld. Na zijn debuut in een Sinterklaasfilm is hij volgende maand te zien in de animatiefilm De Grote Hummimummi Kerstspecial.

De film vertelt het verhaal van twee vrienden, Hummimummi en Oessiepoessie, die de beste zangers van Nederland willen strikken voor hun kerstfeest. Welke rol de artiesten precies krijgen, is nog niet bekend. In de trailer is Lee Towers in een supermarkt te zien. Hij lijkt ergens van te schrikken, maar onduidelijk is waarvan.

Sinterklaas

Lee Towers maakte in 2003 zijn debuut als acteur, toen hij te zien was in de rol van Commandant Luchtvlucht in de kinderfilm Sinterklaas en het gevaar in de vallei. Hij schitterde daar onder andere Johan Vlemmix en wijlen Rudi Falkenhagen.