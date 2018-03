Lee Towers wordt 'beetje stil' van de twee Lee Towers

"Wie maakt dit nou mee? Dit zijn dingen waar je niet eens van droomt." Het idee voor Lee Towers in Rotterdam komt van Arjen Lubach, die de zanger in zijn wereldberoemde voorstelvideo voor de Amerikaanse president Donald Trump vergeleek met de Trump Towers. "Laten we zijn bijdrage vooral niet vergeten", zegt Lee over Arjen.

Quote Mijn naam staat voor kwaliteit. lee Towers Lubach zelf noemt de komst van de Lee Towers "geweldig". "Nu zorgen we niet alleen voor verdieping, maar ook voor verdiepingen. Ik feliciteer Lee en de Towers natuurlijk in het bijzonder."



Nu zijn naam aan de voormalige kantoortorens wordt verbonden, blijft Lee het project op de voet volgen. "Mijn naam staat voor kwaliteit. Ik heb altijd topkwaliteit geleverd, bijvoorbeeld met mijn gala's, laten we diezelfde kwaliteit ook aan de woontorens verbinden."

Hoe Lee zijn stempel op de torens aan het Marconiplein gaat drukken, is nog niet bekend. Goud worden de woontorens zeker niet. "Het moet in ieder geval niet pompeus worden", zegt de zanger, die steevast met een gouden microfoon op het podium staat. "Daar zijn wij in Rotterdam veel te nuchter voor.