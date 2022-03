Leefbaar Capelle steekt met kop en schouders boven de rest uit: bijna een derde van de stemmen

Leefbaar Capelle maakt een megaklapper in Capelle aan den IJssel. Met bijna een derde van de stemmen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad steekt de partij van lijsttrekker Ans Hartnagel met kop en ouders boven de rest uit. Ook in Rotterdam scoort Leefbaar erop los; de club van LR-voorman Robert Simons behoudt de koppositie met elf zetels. ,,Leefbaar houdt het vertrouwen, omdat we altijd zo dichtbij zijn’’, zegt Leefbaar Capelle-lijsttrekker Ans Hartnagel.

Zowel in Rotterdam als in Capelle aan den IJssel was de opkomst bedroevend laag, respectievelijk 39,7 procent en 42,4 procent. Waarom er zo weinig interesse is in de lokale politiek, blijft in beide steden gissen. Het maakte de feestvreugde er bij Leefbaar Capelle vooralsnog niet minder om. Hartnagel straalde van trots, naast VVD-lijsttrekker Harriët Westerdijk en D66-voorman Zinho Schelkers.

Bereikbaar

,,Ondanks dat we minder zichtbaar waren tijdens de coronacrisis, dat delen van de stad zoals de Florabuurt en Fascinatio boos op ons waren, de lelijke dingen die over ons zijn gezegd tijdens de campagne, hebben we het vertrouwen gehouden’’, luidde haar reactie. ,,Want we waren, ondanks alles, altijd bereikbaar voor de burgers.’' Met wie Leefbaar Capelle in zee zal gaan bij het vormen van een nieuw college, is nog niet duidelijk. ,,De VVD is de afgelopen jaren een zeer betrouwbaar partner geweest. Maar we gaan er eerst een paar nachtjes over slapen.’'

D66 stevent af op plek twee, de VVD op drie. Toch is het meest opvallend dat Capels Bewoners Belang, van Leefbaar-dissident Martin van Gent, met dik 7 procent binnenkomt. ,,Dat valt reuze mee’’, sprak hij, ,,want we waren al afgeschreven, zouden niet meer in de raad komen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.