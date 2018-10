Leefbaar laakt Feyenoordbaas Jan de Jong: 'Die is op slopershoogte bezig'

Wat Leefbaar Rotterdam betreft heeft Feyenoord-voorzitter Jan de Jong maar één keus: zijn keiharde eis van een gegarandeerde vergoeding van 25 miljoen euro in het nieuwe stadion laten vallen. ,,Die eis wordt niet ingewilligd'', zegt Leefbaar-raadslid Gerben Vreugdenhil, ,,dat kán niet. Want dan gaat het plan gewoon niet door.''

De grootste oppositiepartij is morgen leidend in het debat over de uitspraken van De Jong, die hij afgelopen vrijdag in deze krant deed. Daarbij zei hij dat Feyenoord, als het nieuwe stadion af is, jaarlijks gegarandeerd 25 miljoen euro wil ontvangen voor het spelen in de kersverse voetbaltempel, en als eerste uitbetaald wil krijgen. Dus nog vóór de banken en andere geldschieters, zoals de gemeente Rotterdam die in totaal 135 miljoen euro in het project steekt.

En dat is tegen de afspraken met de stad, reageerde wethouder Adriaan Visser (D66, financiën) dit weekend. In de voorwaarden voor een gemeentelijke bijdrage à 40 miljoen euro in aandelen is zo'n constructie niet meegenomen. ,,Er is geen aanleiding om te heronderhandelen.'' Wat Visser betreft gaat Feyenoord zélf de boer op, bijvoorbeeld bij sponsors. ,,Als Feyenoord zelf meer zekerheid over de verdiensten uit het stadion kan regelen, dan is dat natuurlijk goed.''

En ofschoon achter de schermen driftig wordt gezocht naar een compromis, laat Vreugdenhil - de financieel expert bij Leefbaar - aan duidelijkheid niets te wensen over. Wat hem betreft staan de eerdere afspraken tussen Feyenoord en de gemeente nog als een huis. ,,Dan is het wel vreemd dat De Jong naar buiten toe de flinke jongen gaat uithangen. En het geld wil hebben voordat de stad iets ontvangt'', zegt hij.

Voorzitter Jan de Jong pakte zijn moment. Eerst in de krant, en later nog bij de Tafel van Kees op FOX Sports. Geen spontane verspreking dus.

Vreugenhil: ,,Nee. Maar wát wil hij hiermee bereiken? En in z'n onnozelheid zegt hij ook nog eens dat de businesscase voor het stadion er wel komt en vraagt hij zich af of er financiers zijn die dit stadion willen betalen. Er bovenop komt dan de eis van 25 miljoen euro. Een vrij domme opmerking. Dan ben je toch op slopershoogte bezig? Want hoe ga je nu verder, hand in hand?''

Maar vanuit zijn optiek is het misschien wel te begrijpen. Hij zit er voor het belang van Feyenoord, niet voor het belang van de gemeente Rotterdam. Daarom wil hij garanties.

,,Ja, maar die krijgt hij niet. Dat is ten enenmale onmogelijk. Op dit moment betaalt hij huur voor De Kuip, dat hoeft in de toekomst niet meer. Die 2 miljoen kan hij alvast bijschrijven op z'n spelersbudget. En in het nieuwe stadion komen daar nog miljoenen bij. Prima. Maar wat hij nu doet, is het verwende jongetje uithangen. Weet je wat ik stoer zou vinden? Als hij nadenkt over waarom zijn club in Europa is uitgeschakeld door AS Trencin. Dat hij garandeert dat Feyenoord tot 2023 op z'n minst Europa League speelt. Dát vind ik stoer. Nu scoort hij in eigen doel.''

Zijn eis van 25 miljoen euro, het toegeven dat er nog problemen zijn met het vinden van financiers. Je zou het ook eerlijk en oprecht kunnen noemen...

,,Nee, dat vind ik niet. Want als je dit zo naar buiten slingert, welke bank of belegger bij zijn normale verstand gaat dan nog met je in zee? Het is heel goedkoop scoren, en dan alleen voor de bühne.''

Wat had hij dan wél moeten doen?

,,Hij moet komen met plannen hoe straks in 2023 de catering wél goed gaat lopen in het nieuwe stadion. Hoe de hospitality gaat functioneren. Dat je op het veld niet meer afhankelijk bent van één routinier. Dáár moet hij zich zorgen over maken, samen met Jan van Merwijk (directeur van De Kuip - red.). En niet alleen maar debiteren: ik wil geld hebben. Dan moet hij maar weer bij de NOS gaan zitten.''

Wethouder Visser heeft dus gelijk?

,,Ja, zeker als je handelt in de geest van de afspraken, en zeker als je lees wat die afspraken werkelijk inhouden. Dan hoor je zoiets niet te doen. Want het is De Jong bekend dat het voldoen aan deze voorwaarden de reden is voor de gemeente Rotterdam om 40 miljoen euro bij te dragen.''

De stad en Feyenoord vormden tot dusver één front op weg naar het nieuwe stadion. Vindt u dat dit samenwerkingsverband schade heeft opgelopen?

,,Ja, het is te amateuristisch voor woorden. Iedereen zit op het vinkentouw, als je niet oppast springen de kikkers alle kanten op. Als één van de drie initiatiefnemers - Feyenoord, stadion en de stad - dit soort dingen naar buiten brengt, dan heb je het echt niet door. Dan leef je in een droomwereld. En ik denk dat de top van Feyenoord dat al tientallen jaren doet.''

In een reactie zegt een woordvoerder van Feyenoord dat Jan de Jong nog steeds achter zijn uitspraken staat. ,,Zijn standpunt is helder. Daar is niets aan veranderd.''