Leefbaar maakte in 2003 een eind aan ‘socialistisch’ grondbeleid, maar de fractie wil het weer terug

Wethouder stelt zich op achter Marco Pastors nadat raadsleden functione­ren in twijfel trekken

Wethouder Tim Versnel stelt zich vierkant op achter Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Pastors stelde onlangs, tot ergernis van veel Rotterdamse politici, dat een derde van de inwoners van Rotterdam-Zuid licht verstandelijk beperkt is. Versnel zei woensdag in de raad dat hij absoluut niet mee wil gaan in een openbaar functioneringsgesprek over Pastors, nadat raadsleden zijn positie in twijfel trokken.