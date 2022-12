Leefbaar noemt BIJ1 een ‘extremistische bende’: ‘Dit is een oorlogsverklaring aan de politie’

Commentaar Svitlana leerde dat Nederland óók problemen heeft (en besloot dat hier haar toekomst ligt)

Het was het jaar van de crises. Van inflatie en woningnood tot stikstof. In en om haar dorp wapperen de omgekeerde vlaggen en er gaan nauwelijks bussen, maar voor Svitlana is Dirksland de startplaats van een nieuwe toekomst, schrijft Leon van Heel in zijn commentaar.

25 december