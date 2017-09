Leefbaar: Pak subsidie kunstcentrum Witte de With af

Leefbaar Rotterdam noemt de naamswijziging ‘belachelijk’ en roept op het instituut in de portemonnee te treffen. ,,Ze krijgen subsidie om hun rol als kunstencentrum te vervullen, niet om met belastinggeld politiek te bedrijven’’, aldus raadslid Tanya Hoogwerf, die een motie van deze strekking gaat indienen. Volgens haar wordt ‘de geschiedenis uitgewist’. ,,De geschiedenis heeft mooie kanten en minder mooie kanten. Maar nu wordt er een eenzijdige en bijzonder politieke correcte voorstelling van zaken gegeven. Een voorbeeld van: weg met ons.’’ Volgens haar was Witte de With óók een zeeheld. ,,Dankzij deze mensen is Nederland een handelsnatie, een welvarende open samenleving. Dan past het niet om er enkel negatieve aspecten uit te pikken.’’

Kloof

De PvdA heeft wel begrip voor het besluit van het kunstencentrum. ,,Het geeft aan dat we bewuster met ons verleden omgaan. Een goede stap van het bestuur,’’ aldus raadslid Co Engberts. Hij ziet het niet als het ‘uitwissen van de geschiedenis’. ,,Als een kunstencentrum een bepaalde naam draagt, dat roept dat de associatie op dat deze persoon wordt geëerd.’’



Volgens Engberts hoeft de Witte de Withstraat niet van naam te veranderen. ,,Dat is iets anders. Als er aanleiding toe is, kunnen we bij de straatnaam wel een bordje plaatsen, met een uitleg over deze persoon. Een soort disclaimer. Dat kan ook bij een standbeeld. Dat is dus niet het uitwissen van de geschiedenis.’’