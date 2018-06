Kaartver­koop Broeder­lief­de in Ahoy donderdag van start

15:44 De kaartverkoop voor het concert van Broederliefde in Ahoy gaat donderdagochtend van start. Dat maakte de hiphopgroep vandaag bekend. Het concert op 22 september is een alternatief voor de afgelaste show in het stadion van Sparta.