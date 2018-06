Leefbaar Rotterdam: uitsluiting is huichelachtig

Leefbaar Rotterdam is verbijsterd over het feit dat de VVD met linkse partijen een coalitie wil vormen. Voorman Joost Eerdmans hekelt GroenLinks, dat categorisch weigerde met Leefbaar te praten over een coalitie. ,,Het is werkelijk de schaamte voorbij en huichelachtig om ons uit te sluiten." Leefbaar is met elf zetels met een straatlengte de grootste partij in de havenstad.