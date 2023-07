Leefbaar: ‘Rotterdammers mijden ov in avonduren’

Terwijl Rotterdam in ban is van drugsoor­log, snuiven feestvier­ders lijntje coke: 'Voel me soms schuldig’

Terwijl Rotterdam decor is van een drugsoorlog, die zijn weerga niet kent, snuiven bezoekers van het Expedition festival op het toilet een lijntje coke. Dat schuurt. ,,Als ik zie wat er in de stad nu gebeurt, dan voel ik me wel schuldig.”