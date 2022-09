Leefgoed De Olifant gooit het roer om (en dit gaat er veranderen)

Leefgoed De Olifant aan de Groenendijk in buurtschap Ver-Hitland verandert de bedrijfsvoering. De focus gaat voortaan naar groepen die gebruik willen maken van de vergaderruimten, De Kas of het restaurant. Het terras en restaurant gaan dicht voor particulieren, behalve bij speciale thema-events.

,,Die verandering is nodig om het Leefgoed in z’n geheel rendabel te krijgen”, aldus Hans Heesterbeek, die samen met Mariëlle Franken sinds ruim een jaar de directie voert. Leefgoed De Olifant bestaat nu tien jaar en begon als theehuis/restaurant De Dames en met een vergaderruimte op een stuk land aan de Groenendijk in Nieuwerkerk. Het initiatief van Ahja Sipkema en Ariann Kraaijeveld is inmiddels uitgegroeid en heeft nu vier moderne vergaderruimten, een groter restaurant, een speciale ruimte voor partijen, De Kas en een buitenruimte voor activiteiten, zoals de jaarlijkse Beeldentuin.

Heesterbeek: ,,In januari hebben we de stichtingsvorm omgezet in een bv. Het Leefgoed moet zichzelf kunnen bedruipen. Dat kan niet meer op de manier zoals we tot nu toe werkten. Tot die conclusie kwamen we in april met de eigenaren en het personeel van het Leefgoed.”

Valkuil

Het restaurant met terras De Dames op het Leefgoed kreeg afgelopen jaar tik na tik. Coronaregels beperkten de mogelijkheden, langdurige afsluiting van de Groenendijk aan de Nieuwerkerkse kant kostte klandizie en kosten voor inkoop en energie bleven stijgen. Maar Heesterbeek constateert meer structurele problemen die financieel rendabel draaien in de weg staan.

,,We zitten hier in een buitengebied, niet in de loop. De doorloop is ook gering. Ons terras is ons sterke punt, maar tegelijkertijd een valkuil. Veel passanten komen alleen voor een kopje koffie of thee. Regelmatig blijven ze uren hangen. Daar kan de kachel niet van branden. We moeten daarom wel van strategie veranderen. Afgelopen week hadden we op één dag drie partijen tegelijk. Dat levert veel meer op dan het restaurant open houden. Daar kun je geen biefstukjes voor particulieren tegenaan bakken. Ook de lunches leverden niet genoeg rendement op.”

Personeelstekort

Daar komt nog iets bij dat noodzaakt tot een andere koers. Heesterbeek: ,,Na corona waren er geen medewerkers meer te vinden. Een deel van het team was in coronatijd vertrokken.”

Besloten is nu zich vooral te richten op groepen vanaf tien personen. ,,Met private dining, maar ook partijen, jubilea, bedrijfsuitjes, huwelijks- en vrijgezellenfeesten, enzovoorts.”

Toch wordt de particulier als klant niet helemaal losgelaten. ,,We blijven evenementen organiseren. Maar dan alleen voor mensen die vooraf reserveren. Zo komen er drie keer per maand themadiners op woensdagen. En familiebrunches op elke derde zondag van de maand. Zondag 18 september is de eerste met het thema ‘Bye Bye Holiday’. Er komen ook High Tea’s en High Wines. En in de toekomst presenteren we iedere maand een avond talent. Muziek, cabaret, verhalenvertellers.”

Heesterbeek vervolgt: ,,Ook in de nieuwe aanpak is nog wel wat ruimte voor extra personeel. We werken veel met ambulanten. Studenten. En met freelance koks.”

Duurzaam

Al voor de koerswijziging was het restaurant afgestapt van à-la-cartemenu’s. ,,We werkten al met themamenu’s. Daardoor is het inkopen beter in te schatten, zodat je minder hoeft weg te gooien. Dat past ook beter bij de filosofie van het Leefgoed. Waar mogelijk koken we met duurzame producten uit eigen moestuin. We wekken onze energie grotendeels op met zonnepanelen en de vergaderruimten zijn ook duurzaam gebouwd.”

