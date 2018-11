Leerling (17) overlijdt bij bedrijfsongeval in de haven

Feyenoord door hattrick Jørgensen te sterk voor ADO

1 november Feyenoord heeft voor het derde jaar op rij ADO Den Haag verslagen in het toernooi om de KNVB-beker. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst was dit keer in De Kuip met 5-1 te sterk voor de ploeg uit Den Haag en bereikte zo de laatste zestien. Nicolai Jørgensen was met een hattrick de gevierde man.