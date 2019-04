Leerling Erasmiaans Gymnasium zwaargewond geraakt op laatste schooldag

Klant neergesto­ken bij overval supermarkt in Hoogvliet

16:22 Bij een overval op Dirk van den Broek aan de Akkerwinde in Hoogvliet is een klant gewond geraakt. Het slachtoffer is met een mes in het bovenlijf gestoken. Twee overvallers kwamen, gewapend met messen, rond twee uur de supermarkt binnen. Een 20-jarige overvaller uit Rotterdam is aangehouden, de ander is voortvluchtig.