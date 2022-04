Leerlingen Dalton Lyceum Barendrecht krijgen bijzondere les over Tweede Wereldoorlog

Met als doel om de uitgestelde viering van 75-jaar vrijheid in te halen, vertelt Arjan van den Ende, docent geschiedenis en Nederlands. ,,Door corona kon het allemaal niet doorgaan. Nu met de oorlog in Oekraïne is dit ook een goed en belangrijk moment om stil te staan bij vrijheid”, vertelt hij, samen met collega docent Roos de Winter. De militaire voertuigen en chauffeurs met bijbehorende uniformen trokken veel bekijks onder leerlingen.

Leerlingen en docenten lieten zich ook portretteren voor het kunstproject Inside Out van de Franse kunstenaar JR. De voorgevel van de school is bekleed met levensgrote portretten, bedrukt in zwart-wit. Het kunstwerk spreekt de boodschap ‘van het verleden naar de toekomst’ . De creatie sluit volgens Van den Ende goed aan bij de vertoning van de voertuigen.

Faces of freedom

,,Dit zijn de faces of freedom. Op deze manier kun je goed het contrast laten zien aan leerlingen: Welke offers zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog gegeven voor de vrijheden die zij nu hebben. In Nederland mogen we in onze handen knijpen dat er nog vrijheid is. De boodschap die we de leerlingen willen meegeven is dat de afschuwelijke beelden uit Oekraïne die zij op televisie zien, absoluut niet de bedoeling zijn. Op deze school identificeren wij ons als pacifist. Wij zeggen nee tegen alle oorlogen”, aldus Van den Ende.