Leerlingen Designcollege herdenken doodgeschoten Humeyra (16)

Zoon van overleden verkeersre­ge­laar: ‘Ik ben trots op hem, hij is een held’

18 december Salih Uğur Papadoğan. Het is de naam van de 51-jarige Rotterdammer die gisteren omkwam toen hij een vrouw probeerde te redden die met haar auto in de Hollandsche IJssel terecht was gekomen. Zijn familie is kapot van verdriet. ,,Maar we zijn trots op hem.”