Leeuwenwelpjes in Blijdorp hebben een naam, die verwijst naar ‘hoop voor de natuur’

namenwedstrijdDe twee Aziatische leeuwenwelpjes in Diergaarde Blijdorp hebben een naam: Asha en Reena. Bedenker is Ilona van Es (33) uit Benthuizen, die hiermee de namenwedstrijd van het AD en de Rotterdamse zoo heeft gewonnen. Er kwamen in drie weken tijd dik 3200 suggesties binnen, met deelnemers uit onder meer Rusland, Australië en Suriname.

Een driekoppige jury - AD-columniste Carrie, Blijdorpdirecteur Erik Zevenbergen en leeuwenverzorgster Linda Paul - kwam na intensief beraad in de monumentale Rivièrahal unaniem tot de conclusie dat Asha en Reena het beste pasten bij de in augustus geboren koters van moeder Lalana en vader Aapel. Een derde welpje had al een naam: Mette.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De driekoppige jury - AD-columniste Carrie, Blijdorpdirecteur Erik Zevenbergen en leeuwenverzorgster Linda Paul - overleggen over de inzendingen. © Frank de Roo

Het panel was vooral onder de indruk van de argumentatie bij de winnende bijdrage. Van Es wijst daarin op de toegenomen aandacht voor natuurbehoud, wat er mede toe leidt dat het aantal Aziatische leeuwen - er leven nog maar zo'n 600 dieren in het Gir-reservaat in India - langzaam maar zeker weer toeneemt. En ook in dierentuinen worden successen geboekt dankzij speciale fokprogramma’s, zoals die in Diergaarde Blijdorp.

Quote Dit geeft hoop op betere tijden voor onze dieren en onze planeet, voor het bewustzijn voor elkaar. Ilona van Es, winnares namenwedstrijd ,,Dit geeft een klein beetje hoop’’, schreef ze. ,,Hoop op betere tijden voor onze dieren en onze planeet, voor het bewustzijn voor elkaar. Asha betekent hoop, Reena betekent wederopstanding. Het zijn namen die in Gujarat (deel van India – red.) worden gebruikt.’’

Voorkeur

Quote De namen sluiten perfect aan bij de boodschap die wij als dierentuin aan de mensen willen meegeven. Erik Zevenbergen, directeur Blijdorp ,,Wat een mooi verhaal’’, reageerde Carrie. En ook Zevenbergen was zeer te spreken over deze uitleg. ,,Want het sluit perfect aan bij de boodschap die wij als dierentuin aan de mensen willen meegeven’’, zei hij. Verzorgster Paul was eveneens in haar nopjes: ,,Deze twee namen hadden ook meteen mijn voorkeur.’’



Toch was de keuze niet eenvoudig. Méér reacties voldeden aan de vooraf gestelde eisen, wat uiteindelijk leidde tot een selectie van een dikke twintig naamcombinaties. Nog een schifting leidde tot een handjevol resterende kandidaten, met na dik een uur een eensluidende conclusie: Asha en Reena. ,,Deze namen zijn eenvoudig uit te spreken’’, klonk het. ,,Wel zo makkelijk als je ze dagelijks moet gebruiken.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ilona van Es en haar gezin bij de leeuwenwelpjes in Blijdorp. © Frank de Roo

De winnares toonde zich verrast. ,,Ik had op AD.nl gelezen dat er ontzettend veel suggesties waren binnengekomen. Dat maakt de kans heel erg klein dat je wint. Dus ik voel me zeer vereerd,’’ sprak ze. Er is een hele studie aan deze inzending vooraf gegaan. ,,Ik wilde een boodschap meegeven. En met dat in het achterhoofd ben ik gaan zoeken naar in het Indiase leefgebied gebruikte namen, waarvan de betekenis me aansprak. Thuis heb ik de namen opgenoemd. Mijn man en dochter waren het er heel erg mee eens.’’

Het prijzenpakket is niet mals: een meet & greet met de leeuwenverzorgster, een jaarabonnement van Blijdorp, ’n kijkje achter de schermen én een mooi fotoboek van AD-fotograaf Pim Ras. Vanochtend al was er een speciale fotoshoot bij de speelse welpjes Mette, Asha en Reena, die hun naamgever vriendelijk kwamen begroeten. ,,Ik ben heel trots‘’, luidde haar reactie. ,,Voortaan gaan we elke keer als we naar Blijdorp gaan even bij de leeuwtjes langs.‘’