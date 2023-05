Legendarische feestjes en keramiek: dit schuilt er achter de blauwe deur in Noord

indebuurt.nlHet is een naam die steeds luider door de straten van Rotterdam echoot: De Stu. Misschien heb je al eens gehoord van de felblauwe deur in het Oude Noorden? Of van de populaire feesten, waar mensen staan te dansen in een atelier? We fietsten richting de 1e Pijnackerstraat om te ontdekken wat – en vooral wie – er achter dit fenomeen schuilgaat.