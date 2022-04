Legioen gaat uit z’n dak: ‘En Cyriel Dessers scoort een goal. Dessers scoort een goal!’

liveblogNa een imposante mars én een metroritje kwam het Legioen zingend en springend aan in het stadion in Praag voor ‘de belangrijkste wedstrijd van het seizoen’. Loopt de Road naar Tirana nog verder? Het uitvak gaat drie keer uit z'n dak, voor Sinisterra en de Held van Praag Cyriel Dessers. Marseille, we komen!

Lees onderaan in het liveblog alles terug over de wedstrijddag in Praag.

Het is de Feyenoordsupporter wel toevertrouwd om zélf zijn feestje te bouwen tijdens een buitenlandse trip. De ene pakt een Hummerlimo van het vliegveld naar het hotel, om direct in de stemming te komen. De ander omhelst de nieuwe traditie: Het zingen als de astronomische klok op het hele uur slaat.

,,We stonden hier al om elf uur. Het terras was nog niet eens open. En kijk, we hebben het beste plekje veroverd’’, zegt een groepje uit Brabant, dat pal voor de klok zit met een grote pul bier voor de neus. ,,Ik heb niet geslapen, zo gespannen ben ik’’, vertelt één van de supporters. De nachtelijke rit naar Praag met de bus hielp daar allicht niet bij.

Quote Het is bijna te mooi om waar te zijn. De zon schijnt, er is bier, tentjes om eten te halen en plekken om te chillen

Toeristen schrikken

De magie van de Feyenoord over de grens is voelbaar bij het zingen bij de klok. Met hun telefoons in de aanslag staan de ladingen toeristen kort voor het hele uur klaar. Ze willen het schouwspel vastleggen als de figuur van de Dood met een bel rinkelt, ongewis van wat er komen gaat. De Feyenoordsupporters op de terrassen tellen eerst af, dan barsten ze los in het zingen van Feyenoordliederen.

,,Het is bijna te mooi om waar te zijn. De zon schijnt, er is bier, tentjes om eten te halen en plekken om te chillen’’, verzucht een Feyenoordsupporter als hij net aankomt op het plein. Om eraan toe te voegen: ,,Het voelt alsof er straks iets afschuwelijks mis moet gaan.’’

Politie: Mars mag

De laatste keer zingen bij de klok is om 18 uur, als een mars zich op maakt voor de tocht naar het Sinobo stadion. Eerst naar de metro. De lange roltrappen af, door smalle gangen, steeds omgeven door ME’ers uitgerust met traangas, wapens met rubberkogels én bovenal onvoorstoorbare, strenge gezichten. Hun boodschap is duidelijk: Geen vuurwerk, geen gezichtsbedekking.

Daarna gaat de corteo lopen, zingend en springend door de wijk. Het is een imposante tocht, op een klein voorvalletje aan het einde dat direct met een arrestatie in de kiem wordt gesmoord. De mars staat symbool voor twee mooie dagen, waar de supporters als één man (en vrouw) hun feestje vieren. Zonder problemen, zo meldt de politie.

Quote Vele supporters hebben geen kaartje voor het uitvak. Online worden tickets aangeboden voor bijna 300 euro

Het Sinobostadium is vanavond uitverkocht. Het uitvak is vele malen kleiner dan in november, toen Feyenoord ook al tegen Slavia Praag speelde. Duizend supporters hebben een kaartje voor het uitvak, met vele anderen hebben via via een ticket voor een thuisvak gekocht. Online worden kaartjes aangeboden voor bijna 300 euro.

Dat de Feyenoordsupporters overal zitten, blijkt uit Dessers z'n tweede van de avond erin schiet. Dan klinkt het antwoord ‘Komen we uit Rotterdam’ van incognito Rotterdammers op de thuisvakken. Het aftellen begint opnieuw.

