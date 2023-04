‘Lekkage in gebouw’ blijkt babbeltruc: 88-jarige vrouw opgelicht

Zonder dat Ria het wist bleek haar dochter Ilona gecremeerd en ook haar huis ontruimd: hoe kan dit?

De 76-jarige Ria van Triet kreeg bijna geen lucht meer nadat ze een brief van de Belastingdienst openmaakte. Haar dochter Ilona Liu was overleden. En zelfs gecremeerd. Nog erger: haar hele huis was al leeggehaald. Ze heeft nu geen enkele tastbare herinnering meer aan Ilona. ,,Hoe kun je dit een moeder aandoen?’’